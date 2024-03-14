Конституционный суд Литвы: Стамбульская конвенция не противоречит Конституции

В сентябре прошлого года Сейм обратился в КС с просьбой оценить соответствие Стамбульской конвенции Конституции. Суду было предложено оценить, не противоречат ли Конституции нормы, предусмотренные в конвенции, касающиеся понятия социального гендера, насилия в отношении женщин, включения информации о нестереотипных гендерных ролях в образовательные программы.
Конституционному суду было предложено разъяснить, не противоречат ли Конституции используемые в конвенции такие понятия, как "социальный аспект гендера", "социальный гендер", "нестереотипные роли, основанные на социальном аспекте гендера", "нестереотипные гендерные роли".
Обращение парламента в КС инициировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Проект постановления, внесенный в Сейм, также подписали премьер-министр Ингрида Шимоните, староста консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене, староста Фракции свободы Витаутас Миталас, староста Фракции либералов Эугениюс Гентвилас и глава фракции социал-демократов Оринта Лейпуте. Однако лидеры других оппозиционных фракций эту инициативу не поддержали.
Обратиться за разъяснением Конституционного суда призвали и неправительственные организации.
Ранее Президентура, оценивая перспективу нагнетающей страсти в обществе Стамбульской конвенции, указывала, что этот документ был внесен в Сейм на ратификацию еще во время предыдущей каденции, поэтому, по ее мнению, вопрос находится в руках парламентарии.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Литва подписала этот документ в июне 2013 года, но Сейм до сих пор не ратифицировал конвенцию.