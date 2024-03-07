Конституционный суд: закон о пенсионных накоплениях нарушает Конституцию

"Возможность расторжения договора пенсионных накоплений по уважительным причинам, не предусмотренная данным законом, противоречит Конституции. Таким образом ограничиваются имущественные права участника пенсионного фонда", - сказал в четверг председатель Конституционного суда Гинтарас Года.
КС отмечает, что право на средства, накопленные в пенсионных фондах, связано с защитой его имущественных прав, поэтому действующее регулирование не имеет под собой никаких оснований.
"(…) нет оснований утверждать, что такое ограничение необходимо для достижения конституционно важной цели – обеспечить как можно большему числу участников пенсионных накоплений более высокий доход в старости", - констатирует КС.
"(…) такое правовое регулирование ограничивает имущественные права человека больше, чем это необходимо для достижения указанной конституционно обоснованной цели, и тем самым нарушает статью 23 Конституции, закрепляющую неприкосновенность и защиту собственности, конституционный принцип соразмерности, что является одним элементов конституционного принципа правового государства", - отмечается в пояснении.
Таким образом, КС констатировал, что обоснованность и целесообразность определения размера накопленных в пенсионном фонде активов и размера зависящих от них пенсионных выплат не является предметом конституционного контроля, поскольку нет оснований утверждать, что такое правовое регулирование очевидно отрицает ценности, заложенные в Конституции, защищаемые и охраняемые ею.