Конституционный суд: закон о пенсионных накоплениях нарушает Конституцию

 
ELTA
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Pensija
Pensija
ФОТО: Shutterstock
Конституционный суд (КС) постановил, что Закон о пенсионных накоплениях предусматривает ограниченную возможность выхода из фондов пенсионных накоплений, что нарушает Конституцию. При этом, по мнению института, различные виды выплат в зависимости от суммы накопленных активов не нарушают основной закон.

"Возможность расторжения договора пенсионных накоплений по уважительным причинам, не предусмотренная данным законом, противоречит Конституции. Таким образом ограничиваются имущественные права участника пенсионного фонда", - сказал в четверг председатель Конституционного суда Гинтарас Года.

КС отмечает, что право на средства, накопленные в пенсионных фондах, связано с защитой его имущественных прав, поэтому действующее регулирование не имеет под собой никаких оснований.

"(…) нет оснований утверждать, что такое ограничение необходимо для достижения конституционно важной цели – обеспечить как можно большему числу участников пенсионных накоплений более высокий доход в старости", - констатирует КС.

"(…) такое правовое регулирование ограничивает имущественные права человека больше, чем это необходимо для достижения указанной конституционно обоснованной цели, и тем самым нарушает статью 23 Конституции, закрепляющую неприкосновенность и защиту собственности, конституционный принцип соразмерности, что является одним элементов конституционного принципа правового государства", - отмечается в пояснении.

Таким образом, КС констатировал, что обоснованность и целесообразность определения размера накопленных в пенсионном фонде активов и размера зависящих от них пенсионных выплат не является предметом конституционного контроля, поскольку нет оснований утверждать, что такое правовое регулирование очевидно отрицает ценности, заложенные в Конституции, защищаемые и охраняемые ею.

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