Конституционный Суд обнародует решение по вопросу импичмента депутата Гражулиса 5 декабря

"Заключение по делу будет обнародовано 5 декабря в 15 часов", – сообщила пресс-секретарь КС Гедре Максимайтите.
Сейм запустил процедуру импичмента парламентария П. Гражулиса и обратился в КС за разъяснением в июне этого года. Парламент просит КС дать разъяснения относительно возможного нарушения Конституции действиями П. Гражулиса по голосованию за другого депутата Сейма. Импичмент в отношении П. Гражулиса был инициирован в связи с тем, что в сентябре 2022 г. он мог проголосовать за социал-демократа Линаса Йонаускаса, тем самым якобы нарушив Конституцию и присягу депутата Сейма.
Весной, еще до того, как Сейм принял решение об обращении в КС, депутат заявил, что не исключает возможности ухода из Сейма до оглашения заключения КС.
В ноябре этого года Сейм инициировал импичмент П. Гражулиса по другому основанию – после признания его судом виновным в злоупотреблении служебным положением. Вопрос о лишении парламентария П. Гражулиса депутатского мандата Сейм решил рассмотреть 19 декабря. Для лишения члена Сейма депутатского мандата необходимо заручиться поддержкой 85 депутатов.
В марте 2022 г. Вильнюсский окружной суд признал парламентария П. Гражулиса виновным в злоупотреблении служебным положением и назначил ему штраф в размере 15 тыс. евро. Согласно материалам дела, действуя в интересах частного юридического лица, т.е.
ЗАО Judex, П. Гражулис незаконно вмешивался в деятельность государственных служащих Литвы и России, побуждая их не подчиняться требованиям правовых актов и совершать противоправные действия, а также использовал денежные средства, предоставленные ему упомянутой компанией.
По мнению суда, такими своими действиями П. Гражулис дискредитировал Сейм, принизил имя депутата Сейма, авторитет и престиж государственного политика и тем самым нанес государству крупный моральный ущерб.