Конституционный Суд обнародует решение по вопросу импичмента депутата Гражулиса 5 декабря

"Заключение по делу будет обнародовано 5 декабря в 15 часов", – сообщила пресс-секретарь КС Гедре Максимайтите.

Сейм запустил процедуру импичмента парламентария П. Гражулиса и обратился в КС за разъяснением в июне этого года. Парламент просит КС дать разъяснения относительно возможного нарушения Конституции действиями П. Гражулиса по голосованию за другого депутата Сейма. Импичмент в отношении П. Гражулиса был инициирован в связи с тем, что в сентябре 2022 г. он мог проголосовать за социал-демократа Линаса Йонаускаса, тем самым якобы нарушив Конституцию и присягу депутата Сейма.

Весной, еще до того, как Сейм принял решение об обращении в КС, депутат заявил, что не исключает возможности ухода из Сейма до оглашения заключения КС.