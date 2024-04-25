Конституционный суд Литвы: Жемайтайтис нарушил присягу депутата Сейма

"Действия депутата Сейма Литовской Республики Ремигиюса Жемайтайтиса (...) противоречат Конституции Литовской Республики. Этими действиями депутат Сейма Литовской Республики Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию Литовской Республики", – говорится в заключении КС, обнародованном председателем КС Гинтарасом Годой.

Данное заключение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.

После решения суда парламент должен принять решение об аннулировании депутатского мандата Р. Жемайтайтиса.

Конституционный Суд принял вопрос Р. Жемайтайтиса к рассмотрению после того, как парламент принял решение начать процедуру импичмента Р. Жемайтайтиса.