2024.04.25 15:40

Конституционный суд Литвы: Жемайтайтис нарушил присягу депутата Сейма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата Сейма и грубо нарушил Конституцию, постановил Конституционный Суд (КС) в четверг.

"Действия депутата Сейма Литовской Республики Ремигиюса Жемайтайтиса (...) противоречат Конституции Литовской Республики. Этими действиями депутат Сейма Литовской Республики Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию Литовской Республики", – говорится в заключении КС, обнародованном председателем КС Гинтарасом Годой.

Данное заключение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.

После решения суда парламент должен принять решение об аннулировании депутатского мандата Р. Жемайтайтиса.

Конституционный Суд принял вопрос Р. Жемайтайтиса к рассмотрению после того, как парламент принял решение начать процедуру импичмента Р. Жемайтайтиса.

По мнению специальной парламентской следственной комиссии, Р. Жемайтайтис в 2023 году в социальной сети Facebook и средствах общественной информации публиковал антисемитские, разжигающие национальную рознь посты и такими действиями, предположительно, нарушил присягу депутата Сейма и грубо нарушил Конституцию.

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