2024.06.04 16:35

Конституционный Суд Литвы: запрет пожизненно осужденным присутствовать на похоранах родственников противоречит Конституции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник Конституционный Суд (КС) постановил, что положение закона, запрещающее пожизненно осужденным присутствовать на похоронах своих родственников, противоречит Конституции.

Как заявил председатель Конституционного Суда Гедиминас Года, положение Уголовно-исполнительного кодекса, запрещающее отъезд пожизненно осужденного лица под конвоем или без для участия в похоронах близкого человека, противоречит статьям Конституции, обеспечивающим правовую защиту человеческого достоинства, правовую и судебную защиту человека от самовольного или незаконного вмешательства в его частную и семейную жизнь, а также от посягательств на его честь и достоинство, равенство всех перед законом, судом и другими государственными учреждениями или должностными лицами, а также принцип конституционного правового государства.

С таким запросом в КС обратился Высший административный суд Литвы (ВАСЛ). Суд попросил выяснить, не противоречит ли Конституции положение Уголовно-исполнительного кодекса о том, что разрешение покинуть место исполнения наказания на территории Литвы под конвоем или без в связи со смертью родственника или угрозой его жизни может быть предоставлено только осужденным, отбывающим срочные сроки тюремного заключения.

По закону осужденному, отбывающему пожизненное заключение, не предоставляется краткосрочный отъезд для участия в похоронах близкого человека.

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