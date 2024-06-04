Конституционный Суд Литвы: запрет пожизненно осужденным присутствовать на похоранах родственников противоречит Конституции

Как заявил председатель Конституционного Суда Гедиминас Года, положение Уголовно-исполнительного кодекса, запрещающее отъезд пожизненно осужденного лица под конвоем или без для участия в похоронах близкого человека, противоречит статьям Конституции, обеспечивающим правовую защиту человеческого достоинства, правовую и судебную защиту человека от самовольного или незаконного вмешательства в его частную и семейную жизнь, а также от посягательств на его честь и достоинство, равенство всех перед законом, судом и другими государственными учреждениями или должностными лицами, а также принцип конституционного правового государства.