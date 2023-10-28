Конституционный суд Литвы рассмотрит инициативу импичмента в отношении Гражулиса

"На 8 ноября запланировано устное публичное заседание КС по ​​инициативе подготовки импичмента П. Гражулиса", – сообщила ELTA советник председателя КС по ​​связям с

общественностью Гедре Максимайтите.

На заседание КС будет приглашен П. Гражулис, а также его представители, заявители,

другие представители.

В июне Сейм решил обратиться в Конституционный суд с просьбой ответить, противоречат ли Конституции действия П. Гражулиса, когда он голосовал за другого парламентария. Импичмент П. Гражулиса был инициирован в связи с тем, что в сентябре 2022 года он мог проголосовать за социал-демократа Линаса Йонаускаса, тем самым якобы нарушив Конституцию и изменив присяге члена Сейма.

Сам П. Гражулис утверждает, что не помнит, голосовал ли он за Л. Йонаускаса. Инициативу обвинения член Сейма называет политической расправой над ним.