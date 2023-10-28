Конституционный суд Литвы рассмотрит инициативу импичмента в отношении Гражулиса

"На 8 ноября запланировано устное публичное заседание КС по инициативе подготовки импичмента П. Гражулиса", – сообщила ELTA советник председателя КС по связям с
общественностью Гедре Максимайтите.
На заседание КС будет приглашен П. Гражулис, а также его представители, заявители,
другие представители.
В июне Сейм решил обратиться в Конституционный суд с просьбой ответить, противоречат ли Конституции действия П. Гражулиса, когда он голосовал за другого парламентария. Импичмент П. Гражулиса был инициирован в связи с тем, что в сентябре 2022 года он мог проголосовать за социал-демократа Линаса Йонаускаса, тем самым якобы нарушив Конституцию и изменив присяге члена Сейма.
Сам П. Гражулис утверждает, что не помнит, голосовал ли он за Л. Йонаускаса. Инициативу обвинения член Сейма называет политической расправой над ним.
Импичмент Гражулиса обсуждался и после судебных решений по делу о злоупотреблении служебным положением. В марте 2022 года Вильнюсский окружной суд признал члена Сейма виновным в злоупотреблении служебным положением. По делу установлено, что действуя в качестве частного юридического лица, т.е. в интересах компании "Judex", он незаконно вмешивался в деятельность государственных служащих в Литве и России, побуждая их не подчиняться требованиям правовых актов и совершать противоправные действия, а также использовал средства, предоставленные ему этой компанией.
По мнению суда, такими действиями Гражулис дискредитировал Сейм, запятнал имя члена Сейма, авторитет и престиж государственного политика и тем самым нанес государству крупный моральный ущерб.
В июне 2022 года Апелляционный суд отклонил жалобу П. Гражулиса и оставил в силе решение Вильнюсского окружного суда. В результате этого судебного решения П. Гражулис мог лишиться мандата парламентария, поскольку это решение, как указано в статуте Сейма, может стать основанием для импичмента парламентарию. Однако парламент решил дождаться решения Верховного суда Литвы по этому делу, которое суд огласит в начале ноября.
На этой неделе генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась в Сейм с просьбой привлечь к уголовной ответственности П. Гражулиса. Правоохранительные органы добиваются предъявления парламентарию обвинения в публичном издевательстве над гомосексуальными лицами и их унижении.