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В четверг президиум правящей партии Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) принял решение обязать членов фракции в Сейме голосовать только за те предложения по государственному бюджету на следующий год, которые согласованы с правительством.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Фактически СО-ХДЛ запретила фракции в Сейме вносить не согласованные с кабмином идеи по бюджету. В принятом постановлении, с которым ознакомилось агентство BNS, парламентские консерваторы обязаны поддержать подготовленный правительством проект государственного бюджета на следующий год и связанные с ним проекты правовых актов в ходе процедур обсуждения и принятия.

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Правительство одобрило проект бюджета на следующий год

Им также предписано не вносить предложения по проекту бюджета и сопутствующих проектов, не согласованные с правительством, и не поддерживать предложения, представленные другими членами Сейма по проекту бюджета, если они не согласованы с правительством.

По мнению президиума, при рассмотрении в парламенте всех законопроектов, имеющих непосредственное отношение к бюджету следующего года, изменяющих налоги или налоговые льготы, члены СО-ХДЛ должны поддерживать только проекты, представленные правительством или согласованные с ним, и не поддерживать несогласованным проекты на всех стадиях.

В постановлении президиума партии указано, что лимит дефицита, предусмотренный в проекте госбюджета на 2023 год, близок к важным для фискальной репутации страны 5% от лимита валового внутреннего продукта.

Внутренние разногласия


Во вторник в ходе голосования в Сейме по предложению фракции "Свобода" применить льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания на весь следующий год, а не на полгода, как предлагает правительство, "за" проголосовали и четверо консерваторов: Миндаугас Скритулскас, Миколас Маяускас, Юстас Джюгялис и Казис Старкявичюс. Это предложение было одобрено в первом чтении.

Газета Lietuvos rytas сообщила, что из-за такого поведения его коллег во время заседания фракции во вторник у лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса лопнуло терпение. По данным газеты, на заседании правящей фракции, состоявшемся перед заседанием Сейма, Ландсбергис заявил, что члены фракции должны поддержать правительство и внесенный им проект бюджета, а кому он не нравится - двери фракции и партии открыты.

В четверг глава фракции СО - ХДЛ Радвиле Моркунайте-Микуленене выразила надежду, что парламент сможет принять цельный и согласованный бюджет.

"Этот проект бюджета правительства на 2023 год ориентирован на наиболее незащищенных членов нашего общества, поэтому пакеты, предусмотренные не только для помощи бизнесу, но и для увеличения доходов населения, я надеюсь, помогут выдержать испытания трудными временами", — сказала она BNS.

"Увеличение доходов учителей, преподавателей, ученых, работников культуры и искусства, социальных работников, должностных лиц системы внутренней службы, врачей и врачей-интернов, пенсий по старости, социальных пособий, компенсации затрат на отопление жилья – решения эмпатичные, чувствительные, но и рациональные, основанные на осторожности из-за не вполне определенного будущего. Поэтому хотелось бы сохранить государственный бюджет таким гармонично согласованным, не выдергивая по строчке и не корректируя, когда одним даешь, а у других отнимаешь", — сказала глава фракции.

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