Консерваторы выдвинут на пост мэра Вильнюса нынешнего вице-мэра Бенкунскаса: цирка не будет

"Мой опыт работы в самоуправлении – всего 12 лет, в том числе 7 лет в должности вице-мэра – выполняя конкретную работу – это та движущая сила, с которой мы идем на эти выборы. Обещаем людям не цирк, а конкретную работу", - заявил в понедельник журналистам В. Бенкунскас.
"Валдас Бенкунскас принял решение баллотироваться на пост мэра Вильнюса, и другие кандидаты поддерживают это решение. Мы примем окончательные решения и окончательное утверждение в течение этой недели. Однако нет никаких сомнений в том, что Союз Отечества выдвинет кандидатуру Валдаса Бенкунскаса", - сказал глава центрального избирательного штаба СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас.
По словам А. Вишняускаса, на заседании совета СО-ХДЛ в субботу руководство партии должно утвердить большинство своих кандидатов на муниципальных выборах.
Обещает конкретную работу и стабильность
Говоря о главных обещаниях Вильнюсу, В. Бенкунскас подчеркнул, что Вильнюс нуждается в существенных изменениях в транспортной политике.
"Огромный акцент будет сделан на всю политику мобильности: начиная с приведения улиц в порядок, заканчивая общественным транспортом, его преобразованием – чтобы людям действительно было удобно передвигаться по городу", - сказал вице-мэр Вильнюса.
"Далее – все остальные крупные проекты, обязательные для Вильнюса как столицы. <…> Начаты проекты, которые я сейчас лично курирую, национальный стадион, национальный бассейн и все остальное", - добавил он.
Политик не жалел критики в адрес действующей городской власти - по словам В. Бенкунскаса, если он станет мэром, будет важно "перенять то, что сейчас не очень успешно курируют и реализуют другие коллеги".
"Мы предлагаем жителям Вильнюса очень понятное – мы предлагаем опыт, конкретную работу и стабильность. Мы отказываемся от тех рекламных картинок, которые были в Вильнюсе последние годы и действительно утомляют людей", - сказал он.
В. Бенкунскас карьеру в Вильнюсском городском самоуправлении начал в 2011 г., когда стал членом горсовета, впервые вице-мэром стал в 2015-2017 гг. Позже работал в оппозиции самоуправления, вернулся на должность вице-мэра в 2019 г. В самоуправлении В. Бенкунскас курирует сферы оздоровления, отопления, энергетики, отходов, администрирования многоквартирных домов, водоснабжения и канализации.
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