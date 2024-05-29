Консерваторы выбирают лидера списка на выборах в Сейм: Ландсбергис предлагает Шимоните

"Председатель имеет прерогативу либо участвовать сам, либо представить совету другого (члена), который возглавит список. Я не хотел делать это единолично, (...) никаких возражений против такого мнения я не услышал", - добавил он.

"Другого мнения не было. Но опять же, не было необходимости решать сейчас. До заседания совета, на котором мы должны окончательно утвердить порядок и определиться с составом списка, осталось две недели", - сказал он.

На вопрос, нет ли в рядах президиума СО-ХДЛ других мнений, Ландсбергис заверил, что не слышал никаких возражений против подобных рассуждений.

"Я повторил, что лучше всего это может сделать премьер Шимоните", - сказал журналистам Ландсбергис во вторник вечером после заседания президиума СО-ХДЛ.

Он не видит себя в позиции лидера списка, но в списке кандидатов в Сейм он есть

Ландсбергис заверил, что "не видит возможности" повести список на выборах в Сейм. По его словам, это должны сделать члены партии, которые в следующем году будут претендовать на пост председателя партии.

"Предстоящие выборы председателя партии требуют нового начала. И это (возглавить список в Сейм) должны сделать другие люди или те, кто также будет претендовать на должность председателя партии", - сказал Ландсбергис.

"Было бы сложно возглавить список, а затем уйти с поста председателя партии", - добавил он.