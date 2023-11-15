Консерваторы в Сейме организуют конференцию о партнерстве: хотят развеять сомнения и страхи однопартийцев

"Общество уже давно для этого созрело, но попытки придать этому смысл законодательно постоянно терпят неудачу. (...) Почему-то даже мы сами теряем ясность, когда необходимо законодательно урегулировать отношения, существующие де-факто", – говорится в обращении инициаторов конференции к коллегам по партии.
По мнению организаторов, вопрос закона о партнерстве раскалывает партию СО-ХДЛ на два лагеря. "Мы прекрасно понимаем и находим общий язык по многим вопросам, но это препятствие до сих пор кажется слишком высоким", – говорится в обращении консерваторов к однопартийцам.
Инициаторы конференции Р. Петраускене и А. Валинскас также предлагают отделить религиозные убеждения от государственной политики.
"Понятно, что считающие себя христианами по вере и культурной идентичности могут чувствовать, что закон о партнерстве идет вразрез с их убеждениями или даже универсальными ценностям. Однако наше государство — это не католическое, не протестантское и не атеистическое общество, а гораздо более разнообразная совокупность ценностных подходов, граждан и сообществ", — подчеркивается в приглашении.
По мнению политиков, закон о партнерстве является основой для интеграции Литвы в Запад.
"Мы не сможем чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока наша страна в плане ценностей будет отдаляться от фундаментальных ценностей ЕС и стран НАТО, объединяющих демократические страны в содружество", – отметили организаторы конференции в своем обращении к членам фракция СО-ХДЛ.
Сообщается, что в конференции "Институт партнерства: страхи, факты и диалог" примут участие контролер по равным возможностям Бируте Сабатаускайте, депутат Сейма Андрюс Навицкас, эксперт по вопросам полового воспитания Лина Янушкявичюте и бывший председатель Конституционного Суда Дайнюс Жалимас.