Консерваторы в Сейме организуют конференцию о партнерстве: хотят развеять сомнения и страхи однопартийцев

"Общество уже давно для этого созрело, но попытки придать этому смысл законодательно постоянно терпят неудачу. (...) Почему-то даже мы сами теряем ясность, когда необходимо законодательно урегулировать отношения, существующие де-факто", – говорится в обращении инициаторов конференции к коллегам по партии.

По мнению организаторов, вопрос закона о партнерстве раскалывает партию СО-ХДЛ на два лагеря. "Мы прекрасно понимаем и находим общий язык по многим вопросам, но это препятствие до сих пор кажется слишком высоким", – говорится в обращении консерваторов к однопартийцам.

Инициаторы конференции Р. Петраускене и А. Валинскас также предлагают отделить религиозные убеждения от государственной политики.