Консерваторы тратили деньги на политическую рекламу еще до утверждения списка на выборы в Сейм

Консерваторы начали тратить деньги на предвыборную кампанию еще до утверждения списка на выборы в Сейм. Некоторые члены Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), участвовавшие во внутреннем рейтинговании консерваторов в Сейм, выделили средства на политическую саморекламу внутри партии. Больше всего на эти цели потратил Жигимантас Павилёнис, оказавшийся на одиннадцатом месте в многомандатном списке консерваторов, – более 3647 евро. По данным партии консерваторов, платной политической рекламой воспользовались более 30 кандидатов.