Как сообщалось ранее, инициатива руководства СО-ХДЛ о досрочных парламентских выборах после бурных реакций в зале пленарных заседаний Сейма провалилась – после внесения Сейм не одобрил предложение президиума партии консерваторов.

Однако, еще до голосования Сейма премьер И. Шимоните не раз заверяла, что, если парламенту не хватит политической воли для объявления новых выборов, она подаст в отставку – это означает, что вместе с главой правительства в отставку уйдет весь кабинет министров.

Но после того, как Сейм не поддержал предложение СО-ХДЛ, премьер смягчила свои позиции. Она призналась, что, заявляя о возможной отставке, "позволило себе слишком много", поэтому решение о ее дальнейшей работе в правительстве должен принять президиум СО-ХДЛ.

Ей вторил и председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис, указав, что возможности правительства продолжать работу в первую очередь оценят партнеры по коалиции, позже потребуется и позиция президиума СО-ХДЛ.

Малые партнеры правящей коалиции настоятельно призывали президиум СО-ХДЛ как можно скорее принять необходимые решения.

Президент Гитанас Науседа оценил изменившуюся позицию И. Шимоните ироничным замечанием, дав понять, что будет нелегко отступать от ранее заявленной позиции.

О досрочных выборах в Сейм и перезагрузке всей политической системы председатель консерваторов Г. Ландсбергис заговорил после того, как разгорелся скандал с возможным злоупотреблением канцелярскими средствами муниципальными политиками. СО-ХДЛ предлагал Сейму 10 сентября организовать новые выборы.