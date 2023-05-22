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Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ) сообщает, что в выходные дни на встречах с партнерами
по коалиции обсуждался вопрос инициации досрочных выборов.
Laurynas Kasčiūnas, Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Laurynas Kasčiūnas, Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Лидеры правящей коалиции – Партии свободы, Движения либералов и СО-ХДЛ - в выходные обсудили вопросы прозрачности расходов в муниципалитетах и перезагрузки политической системы", – сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что на встрече было решено ускорить принятие законов, "для прозрачности расходов и повышения отчетности в городских советах, обсудить их в парламенте в наискорейшие сроки - не позже чем до окончания весенней сессии".

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На встрече обсуждалась и инициатива объявления досрочных парламентских выборов.

"С учетом того, что для принятия этого решения нужно не меньше 85 голосов, мы договорились, что представители СО-ХДЛ на следующей неделе инициируют широкую дискуссию, на которую пригласят и представителей парламентской оппозиции", – сказано в сообщении.

СО-ХДЛ и премьер-министр Ингрида Шимоните на встрече с партнерами по коалиции подтвердили, что "в том случае, если парламент не поддержит объявление досрочных выборов, премьер после саммита НАТО намерена подать заявление об отставке".

В понедельник Партия свободы также выпустила пресс-релиз, посвященный этой встрече.

"Руководство Партии свободы обсудило сложившуюся ситуацию и констатировало, что перед лицом войны в Европе, глобальных экономических вызовов и приближающегося саммита НАТО всем звеньям власти в Литве необходимо мыслить рационально, демонстрировать холодный разум и поддерживать стабильность внутренней политики. Правление ПС считает, что прозрачность политической системы должна стать приоритетом для всех партий. Члены горсоветов, которые незаконно пользовались выплатами, должны взять ответственность на себя, а политические партии должны быть открыты для искреннего диалога с обществом", – сказано в сообщении.

"Однако существенная проблема литовской политики - топтание на месте, отсутствие решения важных вопросов, касающихся роста страны, прав человека. Из-за недостатка политической поддержки в последнее время важные для государства реформы проходят медленно, вопрос прав человека находится в стагнации. Предлагаемая новая налоговая политика не отражает ожиданий большинства людей и бизнеса", – констатировала председатель ПС Аушрине Армонайте.

ПС сообщает, что поддерживает возможность перезагрузки правительства.

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