Консерваторы предлагают обсудить на осенней сессии законопроект по оценке компартии Литвы

"Несмотря на принятое 27 июня 2017 г. постановление Сейма, согласно которому должна проводиться оценка деятельности коммунистической партии Литвы, до сих пор законом не регламентирована репрессивная, преступная деятельность СССР и его сателлита –коммунистической партии Литвы – в результате которой утрачена треть литовского народа", – заявили парламентарии после регистрации предложения о включении этого вопроса в рабочую программу осенней сессии.
По словам председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса, это – вопрос исторической справедливости.
"Мы вместе с депутатом А. Ажубалисом уже подготовили законопроект во время предыдущего срока. Объявление коммунистической партии Литвы преступной организацией – это вопрос исторической справедливости.
Это, в принципе, некий моральный императив, проводящий очень четкую черту между Литвой, которая боролась и стремилась к свободе, между нашими участниками сопротивления, диссидентами, которые даже в годы репрессий бесстрашно боролись за нашу независимость, жертвуя своим здоровьем, и теми, кто занимал очень высокие должности в коммунистической партии, в партии, которая, по сути, руководила всеми репрессиями в Литве. Если мы объявили КГБ и прочие силовые структуры преступными организациями, то и ту, которая ими руководила, то есть коммунистическую партию, тоже надо объявить преступной организацией", – заявил агентству ELTA председатель КНБО Л. Кащюнас.
Он надеется, что законопроект об оценке КПЛ появится в рабочей программе осенней сессии.
"Мы будем добиваться того, чтобы этот вопрос появился в рабочей программе Сейма. Мы будем пытаться, мы не сдаемся... На мой взгляд, это четкий вопрос исторической справедливости. Надеемся, что в Сейме у нас действительно будет дискуссия по этому вопросу ", – сказал Л. Кащюнас, отметив, что ранее начать рассмотрение этого законопроекта не удалось из-за отсутствия политической воли.
В воскресенье на первом пленарном заседании осенней сессии Сейму была представлена ее рабочая программа. После внесения проект одобрили 59 членов Сейма, против проголосовали 8, воздержались 40 депутатов. Рассмотреть этот вопрос на заседании Сейма планируется на следующей неделе – 14 сентября.