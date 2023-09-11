Консерваторы предлагают обсудить на осенней сессии законопроект по оценке компартии Литвы

"Несмотря на принятое 27 июня 2017 г. постановление Сейма, согласно которому должна проводиться оценка деятельности коммунистической партии Литвы, до сих пор законом не регламентирована репрессивная, преступная деятельность СССР и его сателлита –коммунистической партии Литвы – в результате которой утрачена треть литовского народа", – заявили парламентарии после регистрации предложения о включении этого вопроса в рабочую программу осенней сессии.

Это, в принципе, некий моральный императив, проводящий очень четкую черту между Литвой, которая боролась и стремилась к свободе, между нашими участниками сопротивления, диссидентами, которые даже в годы репрессий бесстрашно боролись за нашу независимость, жертвуя своим здоровьем, и теми, кто занимал очень высокие должности в коммунистической партии, в партии, которая, по сути, руководила всеми репрессиями в Литве. Если мы объявили КГБ и прочие силовые структуры преступными организациями, то и ту, которая ими руководила, то есть коммунистическую партию, тоже надо объявить преступной организацией", – заявил агентству ELTA председатель КНБО Л. Кащюнас.