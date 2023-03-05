Консерваторы ожидают увеличения количества мандатов в больших городах, а в столице - пост мэра

"В настоящее время у Союза Отечества 11 мэров, во время прошлых выборов победили 11 мэров, получили 274 мандата, первый результат – сохранить то, что у нас есть, а если добавим одного или другого мэра, будет действительно хороший результат", - в воскресенье вечером журналистам сказал А. Вишняускас.
"Во всех крупных городах надеемся на увеличение количества голосов и мандатов", - сказал представитель консерваторов.
Он выразил удовлетворение в связи с тем, что на этих муниципальных выборах активность избирателей была выше, чем в 2019 г.
По словам А. Вишняускаса, СО-ХДЛ ожидают, что на муниципальных выборах в Вильнюсе кандидат консерваторов в мэры Валдас Бенкунскас пройдет во второй тур и во время него победит.
В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.
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