СО-ХДЛ обратились в Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) с ходатайством, в котором они просят суд отменить решение ГИК о возвращении К. Тубиса на выборы мэра Аникщяйского района, в которых победу одержал упомянутый кандидат от СКЗЛ.

ELTA напоминает, что в адрес ГИК поступило много критики из-за ее решений, вызвавших неразбериху на выборах мэра Аникщяйского района.