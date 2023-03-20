СО-ХДЛ обратились в Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) с ходатайством, в котором они просят суд отменить решение ГИК о возвращении К. Тубиса на выборы мэра Аникщяйского района, в которых победу одержал упомянутый кандидат от СКЗЛ.
ELTA напоминает, что в адрес ГИК поступило много критики из-за ее решений, вызвавших неразбериху на выборах мэра Аникщяйского района.
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