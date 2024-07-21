Консерваторы не будут выдвигать своего кандидата, чтобы не мешать Добровольской

„Можно участвовать ради участия, но можно смотреть на результат. Широкой дискуссии у нас не было, но мы знаем, что наши партнеры хотят серьезно показать себя в этом округе“, – сказал Линге.

„Мы не хотели бы больше дробить результат, чтобы у члена правительства была возможность показать себя там как можно эффективнее“, – сказал он.

Однако официальную поддержку Добровольской консерваторы пока не высказывали.

„Не знаю, много ли это решает, если политическая партия оказывает официальную поддержку. Есть в жизни разные практики, но, наверное, часто бывает так, что такая помощь, особенно во втором туре, значит немного. У людей уже есть свои кандидаты“, – пояснил он.