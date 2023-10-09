Консерватор предлагает юридически обязать президента и премьера проживать в закрепленных за ними резиденциях

"Согласно моему предложению, и президент Литовской Республики, и премьер-министр должны проживать в своих резиденциях. Это уважение к государственному институту, в который человек избирается или, как в случае с премьер-министром, назначается. Это еще и вопрос безопасности, потому что полную безопасность можно обеспечить только в подготовленных для этой цели помещениях – то есть в резиденции", – рассказал Мальдейкис.

Политик отмечает, что этот законопроект также направлен на экономию государственных денежных средств.

"При проживании вне резиденции необходимо обеспечить безопасность тех помещений –устанавливать различные будки, видеокамеры и прочие вещи, которые требуют много государственных расходов и неудобны с точки зрения работы самих сотрудников охраны", – сказал он.

Мальдейкис утверждает, что вступление законопроекта в силу запланировано со дня назначения новых главы государства и премьер-министра после президентских и парламентских выборов 2024 г.