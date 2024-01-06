Консерватор: магазины должны отказаться от продукции Vičiūnai, основываясь на принципах морали, а не только права

По его словам, торговые сети должны руководствоваться не только правовыми нормами, но и моральными, понимая, что такая торговля поддерживает агрессора, который представляет опасность для Литвы.
"Просто политически печально. Я считаю, что вмешательство государства и Евросоюза в некоторые вопросы не должно быть единственным регулирующим элементом. Определенные действия компаний должны основываться на принципах морали, а не только права", – сказал Малдейкис.
"Мы все говорим об Украине, но и сами сейчас думаем о том, как вооружиться, как собрать молодежь через всеобщий призыв. И здесь нужно понимать, откуда противник получает деньги на осуществление агрессии, они не появляются из воздуха. Поэтому хотелось бы определенной реакции", – пояснил он.
Парламентарий отметил, что юридически невозможно заставить торговые сети не продавать продукцию Vičiūnai. Однако, по его мнению, общественность могла бы вынудить торговцев прекратить продажу этой продукции, просто не покупая ее.
"Не должно быть никакого принуждения и здесь никак не принудят ни государственные учреждения, никто. Это моральный долг, понимая, как ты выглядишь в глазах общественности и своих клиентов", — заявил депутат.
"Надо признать, что товары на прилавках торговых центров, – это одно. Другое дело, что мы, как общество, показали бы, что мы их не будем покупать", – прокомментировал он.
Также, по мнению политика, инициированная Lidl дополнительная маркировка продукции Vičiūnai является шагом в верном направлении, признанием наличия проблемы.
"Некая маркировка — это знак в верном направлении, признание того, что проблема существует. Если есть проблема, то возникает вопрос, где та черта, на которой следует остановиться", – сказал он.
В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о внесении Vičiūnų grupė в международный список спонсоров войны.
Представители Vičiūnų grupė сообщили, что воздерживаются от комментариев по поводу этого решения НАБУ.