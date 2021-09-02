Письмо, инициированное республиканцем, членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Августом Пфлугером, подписали 15 конгрессменов.

"Ваша страна лучше других понимает, что значит жить под давлением брутального автократического режима. Как прежние поколения вставали против зла Советского Союза, так и вы сейчас встаете против Коммунистической партии Китая и наибольшей угрозы демократическому образу жизни за последние десятилетия", – говорится в письме.

В нем приветствуется решение Литвы покинуть формат сотрудничества "17+1", который является частью более широкой инициативы "Один пояс - один путь". По утверждению политиков США, китайский проект предназначен для того, чтобы "превратить инвестиции и торговлю в политическое влияние, рычаг, часто через западню долгов, и в зависимость".

Члены Палаты представителей призывают страны Европы покинуть этот формат, однако добавляют, что понимают, что это сделать сложно, ведь Китай "давит на тех, кто сопротивляется их амбициям".

По их словам, США и союзники должны действовать совместно, чтобы сохранять собственные ценности.

Американские политики также приветствовали действия литовского правительства по улучшению отношений с Тайванем.

"Реакция Пекина и попытки диктовать внешнюю политику через насилие и издевательства совершенно неприемлема. (...) Мы с вами и осуждаем ответное поведение Китая", – отмечают члены Палаты представителей.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем ранее в этом месяце отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил отозвать для консультаций посла Литвы в Пекине.

МИД Китая тогда заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

Пекин призывает Литву руководствоваться принципом "единого Китая". Он означает, что земли Тайваня и континентального Китая неотделимы и принадлежат одному четко определенному Китайскому государству.

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией.