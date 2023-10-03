Конгресс США не одобрил помощь Украине. Сколько у Пентагона осталось денег для Киева и на что это повлияет

Это примерно столько же, сколько США потратили на поставки оружия Украине за последние полгода, и около 12% от общей суммы в 43,9 млрд долларов, которую Вашингтон направил украинским властям после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Оставшиеся у Пентагона 5,2 млрд долларов образовались после того, как в мае выяснилось, что из-за бухгалтерской ошибки военное ведомство располагает большими средствами на поддержку Киева, чем предполагалось. Это связано с тем, что в Пентагоне изначально переоценили стоимость поставляемого Украине вооружения.

Бюджет другой программы, по которой США проводили долгосрочную программу модернизации Вооруженных сил Украины, — Инициативы по содействию безопасности Украины — пуст.

Более того, по словам официальных лиц, на счете, который использовался для пополнения арсенала Министерства обороны США после поставки американского оружия Украине, сейчас находится около 1,6 млрд долларов, что недостаточно для поддержания обороноспособности страны.