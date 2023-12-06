Кому хотят увеличить пенсии? Министерство назвало получателей

Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает увеличить социальные пенсии некоторым получателям и выплачивать их независимо от того, работает ли получатель.
Также предлагается расширить круг получателей социальной пенсии: ее будут получать также те, кто потерял 45-55% трудоспособности, а также многодетные отцы, не имеющие необходимого опыта работы.
"Мы стремимся отменить существовавшее на протяжении многих лет дискриминационное положение, когда люди, у которых была диагностирована инвалидность до 24 лет, могли устроиться на работу и не лишиться социальной пенсии, в то время как люди, у которых инвалидность была диагностирована позже, теряли ее, когда трудоустраивались. Отныне система будет более справедливой и равной для всех людей с ограниченными возможностями", - говорит председатель КСДТ Юстас Джюгялис.
По данным комитета Сейма, после принятия поправок в Закон о социальных пенсиях дополнительно социальные пенсии смогут получать до 5 тысяч человек.
Планируется, что изменения вступят в силу в два этапа – с января и 1 июля 2024 года.