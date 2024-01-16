Компания сына Каунасского мэра продала Литовской армии более 200 автомобилей

 
на общую сумму 6,45 млн евро
ELTA
ru.DELFI.lt
Šarūnas Matijošaitis
Šarūnas Matijošaitis
ФОТО: Gamintojo archyvas

Компания Autovici, принадлежащая Шарунасу Матийошайтису, сыну Каунасского мэра Висвалдаса Матийошайтиса, продала Литовской армии более 200 автомобилей на сумму 6,45 млн евро, сообщает LRT.

По данным портала, договор с компанией, связанной с Vičiūnų grupė, был подписан агентством, подведомственным Министерству обороны Литвы, в разгар войны в Украине на фоне невыполняемых семьей Матийошайтисов обещаний о прекращении своей деятельности в России и косвенной поддержки войны в Украине.

В комментарии представителей Минобороны для lrt.lt говорится, что Агентство оборонных ресурсов при Минобороны заключило с Autovici договор на закупку автомобилей 26 октября 2022 г.

"Поправки к закону о госзакупках, позволяющие во всех госзакупках проверять поставщика на предмет его соответствия требованиям национальной безопасности и отстранять его от процедур закупок, вступили в силу после объявления этой закупки", – подчеркивается в комментарии министерства для LRT.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НБАУ) в этом году объявило о включении Vičiūnų grupė в международный список спонсоров войны.

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