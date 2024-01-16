Компания сына Каунасского мэра продала Литовской армии более 200 автомобилей

По данным портала, договор с компанией, связанной с Vičiūnų grupė, был подписан агентством, подведомственным Министерству обороны Литвы, в разгар войны в Украине на фоне невыполняемых семьей Матийошайтисов обещаний о прекращении своей деятельности в России и косвенной поддержки войны в Украине.

В комментарии представителей Минобороны для lrt.lt говорится, что Агентство оборонных ресурсов при Минобороны заключило с Autovici договор на закупку автомобилей 26 октября 2022 г.

"Поправки к закону о госзакупках, позволяющие во всех госзакупках проверять поставщика на предмет его соответствия требованиям национальной безопасности и отстранять его от процедур закупок, вступили в силу после объявления этой закупки", – подчеркивается в комментарии министерства для LRT.