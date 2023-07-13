Комитеты Сейма собираются на закрытое заседание: обсудят итоги саммита НАТО

"Мы обсудим результаты и то, что будем делать дальше — как превратить решения, принятые на саммите НАТО, в реальную работу", — сказал агентству ELTA Л. Кащюнас.
По словам председателя КНБО, парламентарии должны будут обсудить реализацию региональных оборонных планов, утвержденных на Вильнюсском саммите, и ротационную модель противовоздушной обороны.
"Как с точки зрения практической реализации оборонных планов, так и с точки зрения ротационной модели ПВО, что мы теперь все вместе должны делать, искать системы ПВО в странах НАТО, которые можно включить и задействовать в этой утвержденной ротационной модели ПВО", – сказал политик.
По словам Л. Кащюнаса, на встрече в четверг политикам предстоит оценить необходимость изменения законодательства для ускорения процессов по размещению немецкой военной бригады в Литве.
"Теперь у нас есть хорошие новости из Германии, поэтому мы должны выполнить домашнюю работу, касающуюся инфраструктуры для всей бригады. Обсудим, все ли в порядке, нужны ли законопоправки, которые могли бы ускорить процесс. Если не нужны, то обсудим темпы продвижения для скорейшей подготовки", — добавил депутат Сейма.
Во вторник лидеры НАТО утвердили новые планы региональной обороны, которые генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал "наиболее всеобъемлющими со времен окончания холодной войны" и которые дают альянсу возможность немедленно реагировать на возникающие угрозы.
В преддверии встречи лидеров в Вильнюсе страны Балтии добивались от Североатлантического альянса значительного обязательства по укреплению сил сдерживания и обороны на восточном фланге. В тексте утвержденной во вторник декларации приветствуются усилия союзников по укреплению своего военного потенциала в геополитически чувствительном регионе и подчеркивается решимость государств-членов прилагать усилия для укрепления своего военного потенциала.
Между тем, актуальный для Литвы вопрос размещения военной бригады упоминается в контексте решений прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде.
"Мы подтверждаем наши решения, принятые на саммите в Мадриде, о размещении дополнительных укрепленных, боеспособных сил на восточном фланге НАТО с увеличением их от существующих боевых групп до подразделений размером с бригаду, когда и где это необходимо, при поддержке надежного, быстро доступного подкрепления, с заранее определенной техникой, усиленным командованием и контролем. В настоящее время действуют восемь многонациональных боевых групп", — говорится в декларации.
Вильнюс стремился, чтобы в декларации саммита была ссылка на обязательство Германии разместить в Литве постоянную воинскую часть размером с бригаду.