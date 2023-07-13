Комитеты Сейма собираются на закрытое заседание: обсудят итоги саммита НАТО

"Мы обсудим результаты и то, что будем делать дальше — как превратить решения, принятые на саммите НАТО, в реальную работу", — сказал агентству ELTA Л. Кащюнас.

По словам председателя КНБО, парламентарии должны будут обсудить реализацию региональных оборонных планов, утвержденных на Вильнюсском саммите, и ротационную модель противовоздушной обороны.

"Как с точки зрения практической реализации оборонных планов, так и с точки зрения ротационной модели ПВО, что мы теперь все вместе должны делать, искать системы ПВО в странах НАТО, которые можно включить и задействовать в этой утвержденной ротационной модели ПВО", – сказал политик.