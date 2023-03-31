Комитеты Сейма обсудят подготовку к саммиту НАТО: рассматривается совместная резолюция

"Идет подготовка к саммиту НАТО – мы очень четко поговорим о целях Литвы", - сказал Elta председатель КНБО Лауринас Кащюнас.

"Мы в комитетах предложим парламентскую точку зрения на то, к чему мы должны стремиться", - добавил он.

Консерватор сказал, что в Сейме назревает идея принятия совместной парламентской резолюции относительно саммита НАТО и целей Литвы.

"Возможно даже предложим принять резолюцию Сейма, которая своеобразно забьет колышки, каковы наши цели в воздушной обороне, в региональных планах, формировании передовой обороны, относительно членства Украины в НАТО, Финляндии и Швеции, "порога" в 2 проц. от ВВП (на оборону – ELTA)", - рассуждал политик.

По словам парламентария, участие в обсуждениях на закрытом заседании примут не только члены КНБО и КИД, но и представители правительства, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и офиса президента.

ELTA напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Встреча такого характера в Литве организуется впервые.