Комитеты Сейма обсудят подготовку к саммиту НАТО: рассматривается совместная резолюция

"Идет подготовка к саммиту НАТО – мы очень четко поговорим о целях Литвы", - сказал Elta председатель КНБО Лауринас Кащюнас.
"Мы в комитетах предложим парламентскую точку зрения на то, к чему мы должны стремиться", - добавил он.
Консерватор сказал, что в Сейме назревает идея принятия совместной парламентской резолюции относительно саммита НАТО и целей Литвы.
"Возможно даже предложим принять резолюцию Сейма, которая своеобразно забьет колышки, каковы наши цели в воздушной обороне, в региональных планах, формировании передовой обороны, относительно членства Украины в НАТО, Финляндии и Швеции, "порога" в 2 проц. от ВВП (на оборону – ELTA)", - рассуждал политик.
По словам парламентария, участие в обсуждениях на закрытом заседании примут не только члены КНБО и КИД, но и представители правительства, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и офиса президента.
ELTA напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Встреча такого характера в Литве организуется впервые.
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