Г. Ландсбергис заявил, что кандидатуры согласованы с администрацией президента, а также подтвердил, что среди четырех кандидатов нет Вигандаса Янкунаса, который назывался предлагаемым президентом Гитанасом Науседой на пост представителя Литвы при Евросоюзе.

"Сейчас окончен один этап, окончен этап тихих переговоров, это кандидаты, которые сегодня представлены на закрытом заседании парламентского Комитета по иностранным делам, это важная официальная часть. Далее мы начинаем процедуру утверждения, которая состоит из тайного голосования на заседании КИД, которое состоялось, затем запрашивается одобрение иностранных государств, т.е. так называемый агреман. И пока не получено согласие от иностранных государств, процесс засекречен", - сказал журналистам Г. Ландсбергис.

"Я не могу назвать ни фамилий, ни стран, таков закон, и это дело государственного престижа, мы оставляем право за принимающими странами сказать "нет", - отметил министр.

Согласование кандидатов, кроме представленных администрацией президента и Министерством иностранных дел кандидатур на посты послов в США и в Евросоюз, в комитете затянулось.

Согласно дипломатическим источникам, на эти должности обсуждались кандидатуры бывшего министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и бывшего министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Президент Г. Науседа некоторое время тому назад заявил, что не намерен назначать послами бывших министров Л. Линкявичюса и Р. Кароблиса, так как им необходим период "политического охлаждения".

Ранее президент также подтвердил, что желает видеть на посту представителя в Евросоюзе Вигандаса Янкунаса, работающего в настоящее время в Еврокомиссии.

Г. Ландсбергис заявил, что не считает, что долгий процесс согласования кандидатур на посты послов в иностранных государствах вредит престижу страны, так как переговоры - это процесс лучшего кандидата.

"Если мы не объявляем, куда назначаются эти люди, то это не наносит ущерба, мы ищем лучшего кандидата, взгляды разнятся, это такая внутренняя дискуссия. В Литве реально дискуссия идет о том, может ли человек, проработавший 30 лет на госслужбе, четыре года - министром, может ли он вернуться на госслужбу и работать дальше, об этом дискуссия", - отметил Г. Ландсбергис.

"Я считаю, что такое человек может и должен, так как мы посылаем нехороший сигнал всем госслужащим, которых также пытаемся привлечь в политическое поле, так как необходимы их экспертизы", - добавил он.

Он также заявил, что уверен, что посол в США будет назначен в ближайшее время. Назначить посла Литвы в Вашингтоне как можно скорее призвало бизнес-сообщество США - на прошлой неделе к президенту Литвы обратилась Американская бизнес-палата.

"Я надеюсь, что (посол в США будет назначен) в скором времени. Могу сказать и заверить, что Министерство иностранных дел готово и ждет голосования (в комитете), привезу хорошие новости и начинаем готовить документы, посылаем в принимающие страны и процесс идет дальше", - сказал Г. Ландсбергис.