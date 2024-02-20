Комитет Вильнюсского самоуправления рассмотрит вопрос внесения изменений в проект Национального стадиона

Девелоперская компания Hanner перенимает проект Национального стадиона в Вильнюсе у управляющей компании BaltCap. В многофункциональном комплексе в Шяшкине должна появиться универсальная арена, пригодная как для культурных, так и для спортивных мероприятий, а сам стадион планируется увеличить на 3 тыс. мест – до 18 тыс.

Индексация цен должна быть согласована в концессионном договоре проекта в феврале. По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 года до середины 2022 года выросла на 40%. Однако муниципалитет готовится взять на себя лишь часть этого подорожания.

По словам Вильнюсского городского самоуправления, после индексации Национальный стадион со всем многофункциональным комплексом должен стоить примерно на 2,4 млн. евро дороже, чем планировалось ранее, то есть 158,4 млн евро.