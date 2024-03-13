Комитет Сейма рассмотрит предложение о декларировании государственными чиновниками своих связей с российским и белорусским бизнесом

По словам председателя комиссии Ричардаса Юшки, на встречу планируется пригласить представителей Министерства финансов и других заинтересованных лиц.
Председатель КГУС уверяет, что закон, возможно, придется вернуть на доработку. По оценке специалистов, он подчеркивает, что достичь целей этого законопроекта невозможно, так как Общий регламент по защите данных (ОРЗД) также не позволит этого сделать.
Р. Юшка подчеркнул, что в случае одобрения нынешней версии проекта большая ответственность ляжет и на плечи Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ).
Во время весенней сессии Сейма в прошлом году после внесения были одобрены поправки к Закону о согласовании общественных и частных интересов, представленные председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринасом Кащюнасом.
В них предусматривается обязанность государственных политиков, чиновников, госслужащих, сотрудников разведки, профессиональных военных, судей, руководителей государственных и муниципальных предприятий публично декларировать возможные связи с бизнесом, сотрудничающим с юридическими лицами, подчиненными минскому и московскому режиму.
В законопроекте предлагается, чтобы физические лица, при декларировании своих публичных и частных интересов, указывали сведения о связанных с ними юридических лицах, ведущих деятельность с физическими или юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории России и Беларуси.
В настоящее время закон такого требования не предусматривает – т. е. после принятия законопроекта Сеймом при подаче декларации о частных интересах будет обязательно указывать возможные связи с государствами-агрессорами.
Вопрос был передан на рассмотрение Комитета по государственному управлению и самоуправлениям.