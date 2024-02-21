Комитет Сейма по аудиту проведет парламентский контроль за ходом реализации проекта Национального стадиона

В заседании примут участие представители администрации Вильнюсского городского самоуправления, правительства, Министерства образования, науки и спорта, Министерства финансов, Министерства экономики и инноваций, а также представители НО "Центральное агентство по управлению проектами", Службы государственных закупок, Литовской ассоциации строителей и Государственного контроля.
Проект Национального стадиона в Вильнюсе у управляющей компании BaltCap намерена перенять девелоперская компания Hanner. Кроме того, в многофункциональном комплексе в Шешкине должна появиться универсальная арена для проведения культурно-спортивных мероприятий, а сам стадион будет увеличен на 3000 мест (до 18 тыс.).
Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас заявил, что фактическое изменение стоимости строительства проекта Национального стадиона с момента изменения предложения до вступления договора в силу составляет 40,35 проц., а столичное самоуправление совместно с Министерством образования, науки и спорта (МОНС) возьмет на себя индексацию в размере 28,71 проц., т. е. 27,1 млн евро. Концессионер в этом проекте возьмет на себя оставшиеся 11,64 проц., или часть на сумму 9,5 млн евро.
Стоимость дополнительных работ, т. е. дополнительные 3 тыс. мест на стадионе и строительство универсальной арены, составляет 10,8 млн евро без НДС. Утверждается, что почти 36 млн евро можно было бы сэкономить, взяв кредит всего на 2 года вместо планировавшихся ранее 22 лет.
Столичный муниципальный Комитет по контролю, большую часть которого составляют представители оппозиции, все же критически оценил представленные изменения проекта и принял решение обратиться в Службу государственных закупок (СГЗ) за юридической экспертизой.
Решение по вышеупомянутым изменениям Вильнюсский горсовет должен принять на заседании 28 февраля.