Комитет Сейма по аудиту проведет парламентский контроль за ходом реализации проекта Национального стадиона

В заседании примут участие представители администрации Вильнюсского городского самоуправления, правительства, Министерства образования, науки и спорта, Министерства финансов, Министерства экономики и инноваций, а также представители НО "Центральное агентство по управлению проектами", Службы государственных закупок, Литовской ассоциации строителей и Государственного контроля.

Проект Национального стадиона в Вильнюсе у управляющей компании BaltCap намерена перенять девелоперская компания Hanner. Кроме того, в многофункциональном комплексе в Шешкине должна появиться универсальная арена для проведения культурно-спортивных мероприятий, а сам стадион будет увеличен на 3000 мест (до 18 тыс.).