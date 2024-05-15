Комитет Сейма одобрил предложение об обязательном переезде президента в резиденцию в Турнишкес

За данную инициативу проголосовали 4 члена комитета, 1 – против, 1 депутат воздержался.

Председатель КПЧ Томас Витаутас Раскявичюс в ходе заседания подчеркнул, что Служба охраны первых лиц государства, обеспечивающая безопасность президента, отнеслась к этой инициативе нейтрально.

"Служба охраны первых лиц государства представила нейтральную позицию в отношении законопроекта – что они в любом случае обеспечат охрану места проживания президента и будут обеспечивать ее 24 часа в сутки", – сказал Т. В. Раскявичюс.

По словам председателя комитета, президент также озвучил свою позицию по данному предложению депутата Сейма Матаса Малдейкиса.