Комитет Сейма одобрил предложение об обязательном переезде президента в резиденцию в Турнишкес

За данную инициативу проголосовали 4 члена комитета, 1 – против, 1 депутат воздержался.
Председатель КПЧ Томас Витаутас Раскявичюс в ходе заседания подчеркнул, что Служба охраны первых лиц государства, обеспечивающая безопасность президента, отнеслась к этой инициативе нейтрально.
"Служба охраны первых лиц государства представила нейтральную позицию в отношении законопроекта – что они в любом случае обеспечат охрану места проживания президента и будут обеспечивать ее 24 часа в сутки", – сказал Т. В. Раскявичюс.
По словам председателя комитета, президент также озвучил свою позицию по данному предложению депутата Сейма Матаса Малдейкиса.
"Сформулированы определенные утверждения Канцелярии президента Литовской Республики. (...) Они основаны на юриспруденции Конституционного Суда, когда рассматривался вопрос обеспечения материальных условий завершившему свой срок президенту и членам его семьи", – заявил председатель КПЧ.
"На мой взгляд, эти доводы никак не связаны с законопроектом и не имеют ничего общего с ним", – добавил он.
Правительство одобрило предложение депутата Сейма М. Малдейкиса юридически обязать президента и премьер-министра Литвы проживать в закрепленных за ними резиденциях в Турнишкес.
В начале 2021 г. премьер-министр Ингрида Шимоните переехала в отведенную для премьер-министра резиденцию в Туринишкес, однако действующий президент Г. Науседа отказался это сделать.