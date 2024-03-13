Комитет Сейма рассмотрит предложение о декларировании государственными чиновниками своих связей с российским и белорусским бизнесом

По словам председателя комиссии Ричардаса Юшки, на встречу планируется пригласить представителей Министерства финансов и других заинтересованных лиц.

Председатель КГУС уверяет, что закон, возможно, придется вернуть на доработку. По оценке специалистов, он подчеркивает, что достичь целей этого законопроекта невозможно, так как Общий регламент по защите данных (ОРЗД) также не позволит этого сделать.

Р. Юшка подчеркнул, что в случае одобрения нынешней версии проекта большая ответственность ляжет и на плечи Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ).

Во время весенней сессии Сейма в прошлом году после внесения были одобрены поправки к Закону о согласовании общественных и частных интересов, представленные председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринасом Кащюнасом.