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Комитет Сейма по бюджету и финансам (КБФ) в среду одобрил законопроект об акцизах, в котором предлагается отказаться от действующих акцизных льгот на энергоносители с последовательным повышением ставок по акцизам на загрязняющие виды топлива и включением составляющей CO2 в действующие ставки.
Jėgainė Kinijoje
Jėgainė Kinijoje
© Scanpix

За внесенный Министерством окружающей среды законопроект проголосовало 7 членов Комитета, 4 воздержались. "Крестьянин" Юозас Варжгалис не участвовал в заседании комитета.

Поправки к закону об акцизах вносятся с целью сокращения или отмены действующих акцизных льгот на ископаемое топливо и последовательного повышения ставок по действующим акцизам на газойль, каменный уголь, кокс и лигнит.

Также планируется ввести и повышать акцизы на торф для отопления.

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