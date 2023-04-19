За внесенный Министерством окружающей среды законопроект проголосовало 7 членов Комитета, 4 воздержались. "Крестьянин" Юозас Варжгалис не участвовал в заседании комитета.

Поправки к закону об акцизах вносятся с целью сокращения или отмены действующих акцизных льгот на ископаемое топливо и последовательного повышения ставок по действующим акцизам на газойль, каменный уголь, кокс и лигнит.

Также планируется ввести и повышать акцизы на торф для отопления.