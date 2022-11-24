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На состоявшемся в среду заседании парламентского Комитета по культуре, прошедшем дистанционно, рассматривался законопроект о запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий. Члены комиссии единогласно одобрили данный законопроект и представили доработанный законопроект на рассмотрение Сейма.
President Putin on Russian TV
President Putin on Russian TV
© Vida Press

Как отмечается в сообщении комиссии для СМИ, перед внесением законопроекта в Сейм были учтены замечания и предложения Юридического департамента канцелярии Сейма, членов Сейма, канцелярии президента Литовской Республики, Ассоциации самоуправлений Литвы, Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы и других заинтересованных лиц.

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Целью правового акта является определение свободы запрета тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий, порядка признания общественных объектов пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии, замены и устранения общественных объектов, признанных пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии, меры по предотвращению распространения тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий.

Этот законопроект также направлен на предотвращение появления новых общественных объектов, связанных с тоталитарными, авторитарными режимами и их идеологиями.

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