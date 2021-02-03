КИД осуждает "незаконные и политические мотивированные действия России", а также требует немедленного освобождения А. Навального и тысяч незаконно задержанных лиц, которые его поддерживают.

"Для воздействия на российский режим, КИД призывает ведомства Евросоюза и международные организации предпринять конкретные действия, среди которых - срочное вынесение вопроса в Совете Безопасности ООН, применение режима всеобщих санкций Евросоюза за нарушение прав человека, а также остановка полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Европы", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания - условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.

Западные государства, в том числе и Литва, осудили это решение и потребовали освободить оппозиционера, они также обещают рассмотреть введение новых санкций.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает возможности того, что если рассмотрение санкций на уровне ЕС затянется, то Литва может ввести и национальные санкции в отношении лиц, инициировавших арест и заключение российского оппозиционера.