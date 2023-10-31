Комитет сейма Литвы по безопасности высказался против увеличения для белорусов срока действия ВНЖ

Свою поправку в закон “О правовом статусе иностранцев” Билотайте аргументировала тем, что ВНЖ выдается в основном гражданам Беларуси, бегущим от режима. При этом ситуация в стране длительное время не меняется, поэтому они не могут вернуться на родину по истечении года и вынуждены подавать новую заявку на продление ВНЖ. По мнению министра, увеличение срока действия этого документа позволило бы избежать неудобств, вызванных необходимостью часто его менять, а департамент миграции при МВД сэкономил бы административный ресурс на обработку заявлений.

Билотайте предложила выдавать ВНЖ на три года только иностранцам, которых преследует недемократический режим, пострадали либо могут пострадать от репрессий, “если их (иностранцев. — “Позірк”.) прибытие в Литовскую Республику осуществлялось при посредничестве Министерства иностранных дел”. Кроме того, увеличение срока действия ВНЖ, как считает глава МВД, “решило бы проблему, связанную с выдачей действующего проездного документа иностранцам этой категории, когда они по объективным причинам не могут получить проездной документ, выданный в стране происхождения” (имеется в виду паспорт, который невозможно поменять в белорусских диппредставительствах после вступления в силу 7 сентября указа Александра Лукашенко № 278), и подают заявления на получение “паспорта иностранного лица”, который действует такой же срок, сколько и ВНЖ.