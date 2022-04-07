"Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине, и мы требуем, чтобы не только Путин и Лукашенко, все командующие российской армией, которые отдают приказ убивать или не остановили массовые убийства мирных жителей, но и рядовые солдаты ответили за пролитую кровь и загубленные жизни жителей Украины", - заявила председатель Комитета по иностранным делам Лайма Андрикене.
«Действия России несовместимы с ее членством в ООН и Совете ООН по правам человека, поэтому мы призываем исключить Россию из этих и других международных организаций», — заявила Андрикене.
В своем заявлении комитет Сейма призывает международное сообщество единогласно осудить агрессию и военные преступления России, назвав их геноцидом украинского народа.
В заявлении комитета подчеркивается, что санкции, введенные против кремлевского режима, были недостаточными, и что евроатлантическое сообщество теперь должно ввести «всеобъемлющие санкции со своими партнерами, которые значительно ослабили бы кремлевский режим и обуздали российскую агрессию».
Комитет призывает государства-члены ЕС немедленно приостановить импорт российской нефти и газа, запретить российским судам заходить во все порты ЕС и приостановить наземные перевозки в Россию и из России во всех государствах-членах ЕС.
В своем заявлении литовские парламентарии призывают международные организации и парламенты демократических государств увеличить свою военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономисты: ждет пик роста цен, надо готовиться затягивать пояса
По прогнозам экономистов, самый большой рост цен...
Специальный эфир Delfi: рассказывают жители разрушенной Бородянки, беженцы в Австрии и переселенцы в Днепре
Бородянка находилась на главном направлении...
Война в Украине. Пентагон: отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Русский драмтеатр Литвы предлагают реформировать в Театр нацменьшинств – идея уже обсуждается
Предложение о реформировании Русского драмтеатра в...
В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца
Отопительный сезон в Литве обычно заканчивается во...