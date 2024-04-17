Комитет Сейма дает "зеленый свет" западным предприятиям оборонной промышленности в Литве

Такое решение члены комитета приняли единогласно.

"Эти поправки создадут возможности для обеспечения насущных потребностей безопасности и обороны государства", – заявил председатель Комитета по экономике Казис Старкявичюс.

Как заявил на заседании комитета замминистра экономики и инноваций Каролис Жемайтис, предоставление таких исключений не является совершенно новым явлением для Литвы, однако до сих пор предприятия оборонной промышленности не могли воспользоваться "зеленым коридором".

"По сути, у нас уже есть порядок регулирования крупных проектов, так называемый "зеленый коридор". У нас есть десяток уже действующих инвестиций. Наша цель – дополнить нынешнее регулирование крупных инвесторов дополнительными условиями, предназначенными именно для инвестиций в оборону", – пояснил К. Жемайтис.