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Правительственная комиссия в четверг предложила блокировать планы развития коммерческой группы предприятий авиационных услуг Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту из-за риска национальной безопасности.
Gediminas Žiemelis
Gediminas Žiemelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Решение комиссии отрицательное", - подтвердила в четверг BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

Планы контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы расширить ангар в Вильнюсском аэропорту, где обслуживаются и ремонтируются самолеты, рассмотрела проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб.

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Инвестиции в Вильнюсском аэропорту находятся в поле ее зрения, так как аэропорты включены в список предприятий первой категории, важных для обеспечения национальной безопасности.

Заключение комиссии в ближайшие недели будет представлено на рассмотрение кабмину.

В последние годы литовские ведомства национальной безопасности с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group в связи с ее прежней деятельностью в московском аэропорту Жуковский и авиационной деятельностью в России.

Группа предприятий утверждала, что она еще в 2018 году разорвала все связи с проектом аэропорта Жуковский. Avia Solutions Group сообщала, что инвестиции в реконструкцию ангара должны составить 7 млн евро.

Это не первый случай, когда правительство из-за соображений национальной безопасности блокирует развитие Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту. В 2015 году правительственная комиссия постановила, что развитие предприятия группы FL Technics на ее территории не будет соответствовать интересам нацбезопасности.

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