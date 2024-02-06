Комиссия по национальной безопасности предлагает усилить контроль на границе с Беларусью

"В последнее время на всех автомобильных КПП вдоль границы с Беларусью поток белорусских граждан увеличился примерно на 50%, что требует оптимизации процесса управления этими потоками, концентрации технических средств и еще более детального досмотра лиц, транспортных средств и грузов. Кроме того, в контексте деятельности белорусских спецслужб и служб безопасности против Литвы, различных попыток режимов обойти санкции и растущей угрозы дорожно-транспортных происшествий на границе такая динамика событий создает дополнительные риски. По этим причинам мы представляем правительству предложения о том, как сделать пограничный контроль с Беларусью более эффективным", — сказал Вильмантас Виткаускас, руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями.