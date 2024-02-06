Комиссия по национальной безопасности предлагает усилить контроль на границе с Беларусью

"В последнее время на всех автомобильных КПП вдоль границы с Беларусью поток белорусских граждан увеличился примерно на 50%, что требует оптимизации процесса управления этими потоками, концентрации технических средств и еще более детального досмотра лиц, транспортных средств и грузов. Кроме того, в контексте деятельности белорусских спецслужб и служб безопасности против Литвы, различных попыток режимов обойти санкции и растущей угрозы дорожно-транспортных происшествий на границе такая динамика событий создает дополнительные риски. По этим причинам мы представляем правительству предложения о том, как сделать пограничный контроль с Беларусью более эффективным", — сказал Вильмантас Виткаускас, руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями.
Учитывая возросшие транзитные потоки через Литву, когда на учреждения страны ложится значительно большая нагрузка, показатели системы индикаторов, разработанной Национальным центром управления кризисными ситуациями, и консолидированную оценку мер, представленных учреждениями для снижения рисков, Комиссия по национальной безопасности предлагает постепенно сократить количество разрешений, выдаваемых белорусско-литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные перевозки пассажиров на автобусах, а также ограничить прием и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена (Кибарты); остановка пешеходов и велосипедистов, пересекающих белорусско-литовскую границу, и прекращение перемещения товаров, транспортных средств и лиц через белорусско-литовскую границу в пунктах пограничного контроля Лаворишкес и Райгардас.
Планируется, что утверждение данных предложений сократит количество транспортных и пассажирских потоков, проходящих через Литву, уменьшит возможность деятельности белорусских и российских спецслужб против Литвы и граждан, а также потенциальный риск их незаконного задержания. Это также повысит безопасность движения, так как дорожная инфраструктура к Лаворишкскому КПП в настоящее время не приспособлена — нет зоны ожидания для автомобилей, большегрузные машины припаркованы на проезжей части, а пересечение встречного движения затруднено.
В 2023 году на автомобильных КПП через государственную границу с Беларусью было проведено почти 3,9 млн проверок (на 25,5 % больше, чем в 2022 году). 66 % проверенных лиц были гражданами Беларуси.
Напоминаем также, что существуют рекомендации гражданам Литовской Республики не ездить в Россию и Беларусь, а гражданам Литовской Республики, которые в настоящее время временно находятся в России и Беларуси, немедленно покинуть страну.