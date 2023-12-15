Комиссия по национальной безопасности Литвы просит ведомства предложить, как сократить потоки через границу с Беларусью

"Сегодня Комиссия по национальной безопасности заслушала представленный Национальным центром кризисного управления отчет о данных системы индикаторов ситуации с безопасностью на литовско-белорусской границе", - сообщили в Национальном центре кризисного управления (НЦКУ), указав, что эти данные системы индикаторов регулярно обсуждаются на заседаниях КНБ.

"После оценки информации служб безопасности было решено, что ведомства страны в ближайшее время представят предложения о мерах по сокращению транспортных и пассажиропотоков через границу с Беларусью", - указывает НЦКУ.

Следующее заседание КНБ планируется в январе – на нем должен быть представлен подготовленный перечень мер и оценено их влияние.

Литва оценивает ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью на основе системы индикаторов, утвержденной НЦКУ и КНБ в сентябре этого года.