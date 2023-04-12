Специальная комиссия Сейма решает, будет ли применен к Пятрасу Гражулису импичмента после голосования за другого члена Сейма - социал-демократа Линаса Йонаускаса. На прошлой неделе комиссия опросила сидящих рядом с П. Гражулисом парламентариев, в том числе А. Палениса. Этот член Сейма показал на закрытом заседании комиссии, что видел, как П. Гражулис не голосовал за Л. Йонаускаса. Однако эти показания показались депутатам, работающим в комиссии, подозрительными, когда они просмотрели видеозаписи из зала Сейма. На видеозаписи видно, что А. Паленис в это время отвернулся и не мог видеть момент голосования.

Статьи по теме: Сейм Литвы возьмется за импичмент в отношении Пятраса Гражулиса

Грозит уголовная ответственность

Председатель временной комиссии Сейма, консерватор Линас Слушнис подтвердил в среду Delfi, что у членов комиссии действительно были такие сомнения.

"Да, есть такой факт", — сказал он. На вопрос, какие меры могут быть приняты в отношении А. Палениса, Л. Слушнис сказал, что в настоящее время назначается экспертиза видеозаписи.

Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, давшее ложные показания Специальной следственной комиссии Сейма в ходе процедуры импичмента, наказывается общественными работами, либо штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет. Л. Слушнис считает, что такое нарушение действительно серьезное: "Это то же самое, что лгать в суде".

Работающий в смешанной группе депутатов Сейма А.Паленис, сказал, что засвидетельствовал то, что видел.

"Я разговаривал с Линусом Йонаускасом. Как я мог отвернуться?", — говорит он. Член Сейма заявил, что не видел записи, о которой говорит Л. Слушнис.

Сформировав специальную комиссию, Сейм констатировал, что в прошлом году 15 сентября на вечернем пленарном заседании член Сейма П. Гражулис, проголосовав за парламентария Линаса Йонаускаса нарушил положения устава Сейма и принцип добросовестности, закрепленный в Кодексе поведения государственных политиков и, возможно, грубо нарушил Конституцию и/или нарушил присяги члена Сейма.

Комиссии поручено провести расследование и подготовить заключение к 1 мая.