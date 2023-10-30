Комиссия по импичменту депутата Жемайтайтиса ознакомилась с экспертным заключением

"Проект заключения, которое мы должны утвердить до 6 ноября, удастся получить уже в этот вторник. (...) и тогда я буду очень ждать все ваши предложения, комментарии, изменения и замечания", – заявил во время заседания председатель комиссии по импичменту Арунас Валинскас.
По словам политика, заключение планируется утвердить в последний день работы комиссии – 6 ноября.
На заседании было озвучено заключение Юридического департамента Сейма, в котором говорится, что высказывания Р. Жемайтайтиса, появившиеся в публичном пространстве после формирования Комиссии по импичменту, не могут быть отражены в итоговом заключении комиссии. Однако юристы Сейма отмечают, что комиссия сможет использовать последние заявления парламентария в качестве дополнительных аргументов.
"Если, по мнению данной комиссии, эти последующие заявления имеют определенное доказательное значение, при оценке конкретных действий или заявлений члена Сейма Р. Жемайтайтиса, указанных инициаторами запуска импичмента, то они могут быть указаны как часть аргументации заключения комиссии, но не как основание для импичмента", – озвучил заключение Юридического департамента А. Валинскас.