Комиссия по этике: жалоба на посещение мюзикла президентом Литвы и послом Баярунасом будет рассмотрена

Об этом ELTA сообщила советник Комиссии Довиле Станюлене, отметив, что жалоба парламентария поступила в комиссию в четверг. "Ожидается, что в следующую среду, 18-го числа, жалоба будет рассмотрена", – сказала Д.Станюлене.
Депутат Мальдейкис решил обратиться к надзорным органам по этике после скандала с послом Э.Баярунасом – дипломата обвиняют в возможном моббинге и злоупотреблении служебным положением.
По данным источников портала lrytas.lt, посол распорядился купить самые дорогие билеты на спектакль "Призрак оперы", а посещение спектакля президентом, первой леди, Э. Баярунасом и его супругой было оплачено из средств посольства.
М. Малдейкис спрашивает, не перепутал ли Э. Баярунас публичные и частные интересы. Кроме того, политик задался вопросом о том, заявлял ли президент, что получил подарок, если билеты были куплены на личные средства дипломата, а не на средства посольства. "Вопрос очень простой – кто заплатил за билеты?" (…) Посол не мог сделать это из своих представительских расходов, потому что это было представление в опере. Если это было сделано за счет личных средств, то он не мог этого сделать потому, что пригласил человека, непосредственно ответственного за его карьеру. Согласно толкованию Главной комиссии по служебной этике, этого нельзя было делать, президент должен был сам заплатить за билеты", – отметил Мальдейкис.
Cомнения в соответствии дипломата занимаемой им должности возникли после того, как новостной портал delfi.lt сообщил о том, что, по данным источников, в Министерство иностранных дел поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Э.Баярунаса. Позже в опубликованном порталом отчете инспекторов МИД говорится о неподобающем поведении посла и злоупотреблении его женой ресурсами посольства. Поэтому было предложено принять официальное решение о соответствии Баярунаса исполнению обязанностей. Однако президент Гитанас Науседа заявил, что обвиняемый в моббинге и злоупотреблении служебным положением посол просто требовательный руководитель. Поэтому, по мнению президента, определенные напряжения и разногласия в посольстве естественны.
В свою очередь министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис был удивлен позицией президента в отношении посла, обвиненного в моббинге. По мнению министра, странно, что президент Науседа поспешил заступиться за дипломата, не выслушав предварительно сотрудников, подавших жалобу.
На прошлой неделе посол Баярунас провел пресс-конференцию, на которой изложил свою позицию и опроверг выдвинутые против него обвинения. Однако вскоре после этого МИД написал послу письмо с требованием публично опровергнуть якобы ложную информацию, обнародованную в ходе проведенной им пресс-конференции. Министерство дало 3 дня, чтобы ответить на все вопросы, но, насколько известно ELTA, посол не дал никакого ответа.
Послы назначаются и освобождаются от должности по представлению Правительством с одобрения Президента и Комитета по иностранным делам Сейма Литвы.