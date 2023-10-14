Комиссия по этике: жалоба на посещение мюзикла президентом Литвы и послом Баярунасом будет рассмотрена

М. Малдейкис спрашивает, не перепутал ли Э. Баярунас публичные и частные интересы. Кроме того, политик задался вопросом о том, заявлял ли президент, что получил подарок, если билеты были куплены на личные средства дипломата, а не на средства посольства. "Вопрос очень простой – кто заплатил за билеты?" (…) Посол не мог сделать это из своих представительских расходов, потому что это было представление в опере. Если это было сделано за счет личных средств, то он не мог этого сделать потому, что пригласил человека, непосредственно ответственного за его карьеру. Согласно толкованию Главной комиссии по служебной этике, этого нельзя было делать, президент должен был сам заплатить за билеты", – отметил Мальдейкис.