Также ГКСЭ, руководствуясь 1 пунктом 5 части 25 статьи Закона ЛР о Главной комиссии по служебной этике, приняла решение провести оценку описанных обстоятельств. Комиссия запросила представление дополнительных документов и информации, необходимых для оценки этой ситуации.
"После получения запрашиваемых документов, Комиссия (ГКСЭ – ELTA) примет решение по вопросу о возбуждении/невозбуждении расследования действий министра энергетики Литовской Республики Дайнюса Крейвиса и заместителя министра финансов Гедиминаса Норкунаса, возможно нарушающих положения Закона", - говорится в письме.
ELTA напоминает, что, реагируя на публикацию о связях министра энергетики Дайнюса Крейвиса и вице-министра финансов Гедиминаса Норкунаса с компанией "Ignitis" члены фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) приняли решение обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ), говорится в пресс-релизе.
Журналисты LRT выяснили, что министру энергетики Д. Крейвису принадлежит 40 проц. акций компании Catus, которая управляет более чем 90 проц. акций компании Norteo, у которой в свою очередь есть акции Ignitis grupė.
В то время вице-министр Г. Норкунас, которому было поручено непосредственное руководство Ignitis grupė, по данным расследования, сам владеет акциями Ignitis grupė.
"Связи вице-министра с энергокомпанией продолжаются, он не отказался от своих акций. [Мы просим] начать расследование и установить, не нарушил ли он Закон о согласовании общественных и частных интересов Литовской Республики", - говорится в обращении социал-демократов в ГКСЭ.
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