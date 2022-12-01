Также ГКСЭ, руководствуясь 1 пунктом 5 части 25 статьи Закона ЛР о Главной комиссии по служебной этике, приняла решение провести оценку описанных обстоятельств. Комиссия запросила представление дополнительных документов и информации, необходимых для оценки этой ситуации.

"После получения запрашиваемых документов, Комиссия (ГКСЭ – ELTA) примет решение по вопросу о возбуждении/невозбуждении расследования действий министра энергетики Литовской Республики Дайнюса Крейвиса и заместителя министра финансов Гедиминаса Норкунаса, возможно нарушающих положения Закона", - говорится в письме.

ELTA напоминает, что, реагируя на публикацию о связях министра энергетики Дайнюса Крейвиса и вице-министра финансов Гедиминаса Норкунаса с компанией "Ignitis" члены фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) приняли решение обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ), говорится в пресс-релизе.

Журналисты LRT выяснили, что министру энергетики Д. Крейвису принадлежит 40 проц. акций компании Catus, которая управляет более чем 90 проц. акций компании Norteo, у которой в свою очередь есть акции Ignitis grupė.

В то время вице-министр Г. Норкунас, которому было поручено непосредственное руководство Ignitis grupė, по данным расследования, сам владеет акциями Ignitis grupė.

"Связи вице-министра с энергокомпанией продолжаются, он не отказался от своих акций. [Мы просим] начать расследование и установить, не нарушил ли он Закон о согласовании общественных и частных интересов Литовской Республики", - говорится в обращении социал-демократов в ГКСЭ.