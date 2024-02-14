Комиссия по этике рассмотрит ходатайство депутата Матийошайтиса об оценке прозрачности его расходов, связанных с парламентской деятельностью

"Он сам во вторник обратился к комиссии, написал обращение с просьбой пересмотреть все расходы и отчеты по его парламентской деятельности за этот срок и убедиться, что товары и услуги приобретались должным образом и не нарушают установленный порядок", - сказала Elta председатель комиссии "аграрий" Аушрине Норкене.
После того как выяснилось, что член Сейма М. Матийошайтис на средства, выделенные на парламентскую деятельность, закупил различное компьютерное оборудование, парламентарий во вторник сообщил, что приостанавливает свое членство в Партии свободы и выходит из списка кандидатов от партии на выборах в Европарламент.
После того как инициатива Skaidrinam дошла до Сейма, общественный деятель Андрюс Тапинас в понедельник сообщил, что член Партии свободы М. Матийошайтис на средства, выделенные на парламентскую деятельность, приобрел различное компьютерное оборудование и аудиотехнику. Кроме того, согласно проверенным отчетам, депутат ежемесячно тратил почти 500 евро на аренду дополнительного оборудования.
Сам М. Матийошайтис в понедельник заявил, что оборудование целенаправленно использовалось для работы в Сейме. По словам члена Партии свободы, он вернет канцелярии Сейма средства за то оборудование, которое будет признано нецелевым. Также М. Матийошайтис заявил, что после истечения его срока в парламенте он оставит все приобретенное оборудование в собственности Сейма.