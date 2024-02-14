Комиссия по этике рассмотрит ходатайство депутата Матийошайтиса об оценке прозрачности его расходов, связанных с парламентской деятельностью

"Он сам во вторник обратился к комиссии, написал обращение с просьбой пересмотреть все расходы и отчеты по его парламентской деятельности за этот срок и убедиться, что товары и услуги приобретались должным образом и не нарушают установленный порядок", - сказала Elta председатель комиссии "аграрий" Аушрине Норкене.

После того как выяснилось, что член Сейма М. Матийошайтис на средства, выделенные на парламентскую деятельность, закупил различное компьютерное оборудование, парламентарий во вторник сообщил, что приостанавливает свое членство в Партии свободы и выходит из списка кандидатов от партии на выборах в Европарламент.