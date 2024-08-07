Комиссия по десоветизации рассмотрит вопрос увековечивания памяти Шкирпы

„Есть вопрос по поводу Шкирпы. Обсудим, но надеюсь, что и какое-то заключение будет сделано“, – сказал председатель комиссии Витас Карчяускас агентству Elta.

Комиссия уже рассматривала вопрос К. Шкирпы. Правда, тогда заключение не было принято своевоеменно. По словам В. Карчяускаса, этому помешало его увольнение с должности советника руководителя Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).

Как сообщалось ранее, в понедельник стало известно, что В. Карчяускас будет повторно уволен со своей должности. Поэтому председатель комиссии размышляет, не является ли это попыткой в ​​очередной раз остановить рассмотрение спорного вопроса полковника.