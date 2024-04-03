Комиссия по десоветизации рассмотрит вопрос о судьбе скульптуры "Знаменосцы" в Укмерге

"(По поводу некоторых объектов) мы получили одобрение Министерства иностранных дел (МИД), что у них нет замечаний. Поэтому будут приниматься определенные решения относительно солдатских кладбищ, надписей, памятников", – сообщил агентству Elta председатель комиссии по десоветизации Витас Карчяускас.

Как указано в повестке заседания комиссии, по просьбе жителей будет рассмотрен также вопрос памяти писателя Винцаса Креве-Мицкявичюса относительно его дома-музея в Варенском районе, в селе Субартоняй, а также относительно мемориальной квартиры-музея писателя в Вильнюсе.

Комиссия также рассмотрит запрос Мажейкяйского районного самоуправления по поводу обелиска, расположенного на месте захоронения советских воинов времен Второй мировой войны.