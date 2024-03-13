Комиссия по десоветизации ответила отказом на обращение академического сообщества по поводу поэтессы Нерис

"Необходимо повторить то, чего не поняли лица, обратившиеся по поводу С. Нерис. Мы не рассматривали С. Нерис как поэтессу. Рассматриваем ее как человека, символизирующего авторитарные и тоталитарные режимы. Оцениваем это с той точки зрения, когда речь идет о конкретном общественном объекте", – сказал Elta В. Карчяускас после встречи, состоявшейся в среду.
По его словам, после получения обращения академического сообщества с просьбой пересмотреть вопрос об оценке биографии и творчества С. Нерис, в комиссии был поднят вопрос о необходимости изменения уже принятых решений. Однако В. Карчяускас заверил, что комиссия не изменит своего мнения относительно ранее рассмотренных общественных объектов, названных в честь С. Нерис.
"Большинство членов комиссии решили, что пути назад не будет", – сказал он.
В. Карчяускас подчеркнул, что решения относительно конкретных общественных объектов индивидуальны. В качестве примера он привел обсуждавшийся в среду вопрос о названии улицы им. С. Нерис в Мариямполе. В. Карчяускас заверил, что по этому вопросу в Центре исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) будут запрошены дополнительные материалы, связанные с биографией С. Нерис.
"Возможно, она училась в Мариямполе, в этом случае название улицы приобретает другое значение, и тогда мы дополнительно обсудим, следует его менять или нет", – сказал председатель комиссии.
"Поэтому в каждом конкретном случае мы будем обсуждать и думать, как действовать. Да, она действительно поэтесса, классик, но она также и государственная изменщица", – добавил он.