Комиссия во главе с олимпийским вице-чемпионом по гребле Миндаугасом Гришконисом выразила поддержку украинскому олимпийскому сообществу и еще раз призвала организации помогать украинским спортсменам в подготовке и участии в международных соревнованиях.

Комиссия спортсменов ЛНОК также обратилась к Международным спортивным федерациям, к МОК с призывом сделать все возможное, чтобы ни российских, ни белорусских спортсменов не было ни на летних Олимпийских играх 2024 в Париже, ни на зимних Олимпийских играх 2026 в Милан-Кортине.

"С учетом того, что каждая международная федерация несет исключительную ответственность за международные соревнования и олимпийский отбор, мы обращаемся к вам с призывом сделать все возможное, чтобы не допустить Россию и Беларусь не только к участию в международных соревнованиях, но и к участию в Олимпийских играх, пока в Украине идет война", — говорится в обращении.

ЛНОК также выразил свою позицию, выступая против участия россиян и белорусов как на Олимпиаде в Париже, так и в любом другом спортивном мероприятии, пока в Украине идет война.