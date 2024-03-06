Командующий Литовской армией: в краткосрочной перспективе военной угрозы для Литвы нет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Командующий Литовской армией (ЛА) Валдемарас Рупшис заявил, что в краткосрочной перспективе военной угрозы для Литвы нет. Однако вероятность военного конфликта сохраняется, признает командарм. Несмотря на это, В. Рупшис не сомневается, что Литва вместе с НАТО способна снизить потенциальную угрозу войны.

"По имеющимся данным, по всей информации, получаемой из открытых и закрытых разведывательных источников, мы ясно видим, что в ближайшем будущем, в краткосрочной перспективе, прямой военной угрозы для нашей страны действительно нет", – заявил В. Рупшис в среду в ходе дискуссии, организованной Социал-демократической партией Литвы.

"Война может произойти, и такая вероятность есть. Но в долгосрочной перспективе. (...) Но я уверен, что мы в силах эту угрозу снизить и сдержать", – подчеркнул командующий армией.

На прошлой неделе Литовская армия в ответ на обеспокоенность населения выступила с открытым заявлением о том, что война на сегодняшний день стране не грозит. Однако, как подчеркнули в армии, к такому сценарию необходимо готовиться.

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